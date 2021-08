Grünschnitt im Kreis Viersen : Mit Gehölz- und Heckenschnitt besser noch warten

Kreis Viersen Grundsätzlich gibt es ein Verbot, in der Zeit zwischen dem 1. März und dem 30. September Bäume, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche oder andere Gehölze abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen.

Auch in diesem Jahr häufen sich Anfragen von Bürgern beim Kreis Viersen, wann und was an Gehölzen, Hecken und Pflanzen im Sommer geschnitten werden darf. Denn für Insekten, Vögel und andere Kleintiere haben Gebüsche und Bäume eine große Bedeutung als Lebensraum. Sie dienen ihnen nicht nur als Brutmöglichkeit sondern auch als Nahrungsquelle und Versteck. Daher gibt es besondere Regelungen, die beachtet werden sollten.