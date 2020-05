„Werden keine Gäste mit Maske bedienen“ : Düsseldorfer Restaurant schließt wegen Corona-Verordnung

Düsseldorf Das Restaurant Zen in Flingern hat wenige Tage nach seiner Wiedereröffnung den Betrieb vorerst wieder geschlossen. Mit den aktuellen Regeln sei kein vernünftiges Arbeiten mehr möglich. Aufgeben will das Team aber nicht.

Nur wenige Tage vergingen zwischen Wiedereröffnung und Schließung des Restaurants Zen in Flingern. Am 11. Mai verkündete Niki Schleutermann bei Facebook noch freudig den Neustart seines vietnamesischen Restaurants, nachdem über mehrere Wochen nur ein Außer-Haus-Verkauf möglich war. Doch inzwischen hat Inhaber Niki Schleutermann sein Lokal wieder geschlossen. Als Grund dafür gibt er die strengen Corona-Verordnungen für Gastronomen und die Beschwerde eines Anwohners an.

Feiertag in Düsseldorf : Die Altstadt ist trotz Corona voll am Vatertag

Dass Schleutermann dennoch nicht aufgeben will, liegt an der positiven Resonanz seiner Gäste. Rund 200 Nachrichten habe er nach der Schließung bekommen, in denen ihm seine Gäste viel Zuspruch gegeben hätten. Außerdem wolle er seine Mitarbeiter nicht im Stich lassen. Deshalb soll das Zen – trotz Maskenpflicht – Anfang Juni bereits wiedereröffnen, verbunden mit der Hoffnung, dass in den kommenden Wochen weitere Auflagen für die Gastronomen gelockert werden.