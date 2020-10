Bauen in Düsseldorf : Golfclub an der Rennbahn will Zelt durch Festbau ersetzen

Golfclub an der Rennbahn will Zelt durch Festbau ersetzen

Ludenberg Auf der Terrasse soll ein rund 150 Quadratmeter großes Gebäude im Landschaftsschutzgebiet entstehen. Der Beirat der Unteren Naturschutzbehörde entscheidet darüber am kommenden Montag.

Der Betreiber des Golfplatzes Grafenberg an der Rennbahn will das auf der Terrasse stehende, rund 150 Quadratmeter große Zelt durch einen Festbau in gleicher Größe ersetzen. Der Beirat der Unteren Naturschutzbehörde berät darüber am Montag, 26. Oktober, ab 16 Uhr in der Aula des Franz-Jürgens-Berufskollegs an der Färberstraße 34.