Landesregierung lockert Corona-Auflagen : Düsseldorfer Kom(m)ödchen nimmt Spielbetrieb zum 1. November wieder auf

Dsa Kom(m)ödchen in der Düsseldorfer Altstadt ist erleichtert. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Das traditionsreicher Kabaretttheater hatte den Spielbetrieb ausgesetzt, weil durch die Corona-Schutzauflagen kaum noch Zuschauer erlaubt waren. Nun hat die Landesregierung die umstrittene Passage gelockert. Es gibt aber zwei zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Das Kom(m)ödchen in Düsseldorf kann weiterspielen. Zum ersten November nimmt das traditionsreiche Kabaretttheater den Spielbetrieb wieder auf. Zu diesem Termin startet auch der Vorverkauf für die Januar-Vorstellungen. „Wir sind erleichtert und froh, denn das Wichtigste in diesen Zeiten ist für alle Kulturschaffenden der Kontakt zum Publikum“,heißt es in einer Mitteilung des Theaters. „Wir freuen uns auf unser Publikum und auf schöne Abende … mit Sicherheit!“