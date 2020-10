Emmerich : Generationswechsel im Beirat von Probat

Emmerich Neuigkeiten aus dem Emmericher Traditionsunternehmen. Der Vorsitzende Dr. Gerd Müller-Brockhausen ist im Juni verstorben. Dessen Sohn Michael übernimmt nun den Sitz des Vaters im Beirat.

Das gab das Emmericher Unternehmen am Mittwoch bekannt.

Der plötzliche Tod von Gerd Müller-Brockhausen bedeutet für Probat eine Zäsur. Er war nahezu 40 Jahre lang im Beirat des Unternehmens aktiv und stand zuletzt sieben Jahre als Vorsitzender an dessen Spitze.

Neue Vorsitzende will Bürgerverein verjüngen

Bürgerverein Lehmheide in Krefeld

Bürgerverein Lehmheide in Krefeld : Neue Vorsitzende will Bürgerverein verjüngen

Karneval in Wegberg

Karneval in Wegberg : Auch KG Sonn Männ sagt Session ab

Zugleich wählte der Beirat Nils Erichsen zum neuen Vorsitzenden. Der gebürtige Hamburger verfügt über eine langjährige Fachexpertise in der Kaffeebranche und wird von nun an für die nächsten zwei Jahre die Sitzungen des dreiköpfigen Ausschusses leiten. Komplettiert wird das Beiratskollegium durch Dr. Stephan Feldhaus.

Wim Abbing, geschäftsführender Gesellschafter Probat, blickt dankend auf die langjährige Unterstützung durch Müller-Brockhausen zurück und freut sich auf die Zusammenarbeit: „Für Dr. Gerd Müller-Brockhausen stand das Unternehmen immer im Vordergrund seiner Überlegungen, wodurch wir gemeinsam mit ihm das Unternehmen so erfolgreich weiterentwickeln konnten. Ich freue mich nun insbesondere auf die Arbeit mit der nächsten Gesellschafter-Generation, die bereits über eine profunde Kenntnis unseres Unternehmens verfügt. Gemeinsam mit der ausgewiesenen Branchenkenntnis der Beiratskollegen wird dieses Gremium auch zukünftig eine wichtige ratgebende Unterstützung für uns sein.“

Mit Tochterunternehmen in den USA, Brasilien, Italien, Schottland, Indien und Kanada beschäftigt PROBAT 900 Mitarbeiter, ca. 550 davon in Deutschland. Vertretungen in über 40 Ländern sorgen dafür, dass das Know-how und die jahrzehntelange Erfahrung von Probat weltweit zum Einsatz kommen.