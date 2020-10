Steigende Corona-Zahlen : Der Weihnachtsmarkt in Düsseldorf ist abgesagt

Düsseldorf Bis zuletzt hielten die Organisatoren an ihren Plänen fest, auch unter Corona-Bedingungen einen Weihnachtsmarkt in Düsseldorf auszurichten. Vor allem aus einem Grund ist das jetzt aus ihrer Sicht nicht mehr möglich. Der Handelsverband schlägt Alternativen vor.

In diesem Jahr wird es keinen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt geben. Der Veranstalter Düsseldorf Tourismus gab diese Entscheidung am Donnerstagnachmittag bekannt und reagiert damit nach eigenen Angaben auf die aktuelle Infektionslage.

Deshalb schlägt Achten vor, dass „nicht nur für die Schausteller, sondern für das gesamte Weihnachtsambiente in Düsseldorf sinnvolle Alternativen“ gefunden werden. Der Handelsverband schlägt vor, das Konzept „Heimatsommer“ in den Winter hinein zu verlängern. Die seit längerer Zeit verteilt in der Stadt aufgebauten Imbissbuden und Stände von Schaustellern könnten um „weihnachtliche Angebote ergänzt und mit einheitlichen weihnachtlichen Dekorationen“ ausgestattet werden. Auch an mehr „Weihnachtsilluminationen“ denkt Achten.