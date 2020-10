Nazi-Verbrechen : Erinnerung an das Pogrom in Düsseldorf: 450 Überfälle, 13 Tote

Erinnerung an das Pogrom in Düsseldorf: 450 Überfälle, 13 Tote

In der Pogromnacht in Düsseldorf wurden viele jüdische Mitbürger obdachlos und verloren ihren Hausrat. Foto: Stadtarchiv

Düsseldorf An die Geschehnisse vom 9. und 10. November 1938 erinnert die Landeshauptstadt bis 16. November auf vielfältige Weise – auch auf digitalen Kanälen.

Wie viele Veranstaltungen beeinflusst Corona auch das zentrale Gedenken an das Pogrom am 9. und 10. November 1938. Unter dem Motto „ Düsseldorf erinnert“ haben die Organisatoren deshalb Formate aufgelegt, die eine Erinnerung auf andere Weise ermöglicht und auch digitale Kanäle bespielt. Außerdem können Bürger dabei aktiv mitwirken.

Zwischen dem 28. Oktober und 16. November sollen verschiedene Aktionen dazu einladen, sich mit den Ereignissen im November 1938 differenziert auseinander zu setzen. „Plakate mit zwei unterschiedlichen Motiven werden in dieser Zeit auf die Schicksale der Betroffenen aufmerksam machen, die im Stadtgebiet, in Kirchen und in Räumen der Stadtverwaltung zu sehen sind“, erklärt Andrea Ditchen von der Mahn- und Gedenkstätte. Eines davon fasst das Pogrom in Zahlen zusammen: In 24 Stunden gab es 450 Überfälle mit 70 Verletzten und 13 Toten. 80 Frauen und Männer wurden inhaftiert und später ins Konzentrationslager nach Dachau deportiert. Andere Plakate lassen Zeitzeugen zu Wort kommen, die beschreiben, wie sie die Überfälle durch die Nationalsozialisten erlebten.