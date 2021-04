Vorschau auf das Symphoniekonzert : „Bilder einer Ausstellung“ nur für Bläser

Düsseldorf Modest Mussorgskys bekanntes Meisterwerk wird im Symphoniekonzert der Tonhalle in einer exklusiven Version aufgeführt. Geschrieben hat sie der berühmte Tubist Walter Hilgers.

Die „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgsky kennt jeder Mensch. Ich wurde damit schon in der Schulzeit konfrontiert, und zwar mussten wir im Kunstunterricht zu „Das alte Schloss“ ein Gemälde anfertigen. Auf dem Klavier war ich besser als mit dem Pinsel, was aber den Kunstlehrer nicht interessierte. Die Note für das Bild habe ich vergessen, vermutlich zur Vorbeugung einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Die stammt von Walter Hilgers. Bei diesem Namen klingeln bei manchem Musikfreund alle Glocken. Der Arrangeur entstammt der Stolberger Musikerfamilie Hilgers, deren Kinder und Kindeskinder es in der Musik weit gebracht haben. Walter Hilgers ist ein phänomenaler Tubist, der unter den größten Dirigenten gespielt hat (Karajan, Abbado, Muti, Boulez, Ozawa, Wand, Haitink) und seit vielen Jahren Professor für Bläserkammermusik in Weimar ist.

In der ersten Hälfte des Konzerts, das von dem israelischen Dirigenten Asher Fisch dirigiert wird, wird dann die andere Hälfte des Orchesters benötigt, nämlich die Streicher: bei Arnold Schönbergs spätromantischem Meisterwerk „Verklärte Nacht“. Schönberg schrieb das Werk in seiner ersten, tonalen Schaffensphase. Das Opus 4 trägt zwar bereits die Zeichen der kommenden Neuerungen in sich, ist aber noch fest in der Musiktradition verwurzelt und zählt zu seinen beliebtesten Werken, gerade wenn es in der "großen" Fassung für Streichorchester aufgeführt wird.