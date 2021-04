Schauspieler-Porträt Moritz Führmann : „Komödie ist ja die Königsklasse“

Weniger Theater und mehr Fernsehen. Der 42-jährige Düsseldorfer Schauspieler entdeckte den Reiz der Kamera. Jetzt spielt er in einer Serie einen Familienvater.

Während Corona sei er noch einmal Vater von drei Kindern geworden, sagt Moritz Führmann. Was er mit seiner neuen Familie erlebt, zeigt die achtteilige Serie „Mirella Schulze rettet die Welt“ bei TVNOW. Mirella (Tilda Jenkins) ist 13, eine Art beseelte deutsche Greta Thunberg. Daraus ergeben sich vergnügliche Spannungsfelder ‒ mit ihren Geschwistern und Eltern, mit der Schule und all denen, die sie unerschrocken anklagt. Allein, dass ihre Mutter (Jördis Triebel) bei einem Chemiekonzern arbeitet – sogar als rechte Hand des Chefs –, bietet reichlich Zündstoff. Der Vater ist Fernfahrer und transportiert hin und wieder Schweine. „Das missfällt ihr natürlich auch“, erzählt Moritz Führmann.

Bis vor wenigen Jahren war er hauptsächlich Theaterschauspieler. Nach und nach aber kamen immer mehr Fernsehrollen auf ihn zu. Die „Mirella“-Dreharbeiten aber brachten ihm noch einmal ganz neue Erfahrungen ein. Was nicht nur an den strengen Hygieneregeln lag. Das Team belegte ein leerstehendes Haus in Berlin, fast alle Szenen fanden in Innenräumen statt. „Von Oktober bis Dezember ging ich morgens bei Dunkelheit zum Dreh und abends bei Dunkelheit zurück ins Hotel“, sagt Moritz Führmann. „Eine richtig krasse Isolation. Dennoch war es spannend, sich auf ein so langfristiges Projekt einzulassen. Als wirklich aufregend empfand ich das Wahnsinnstempo, in dem alles geschehen musste.“