Interview Felix Wursthorn : „Kulturell endet in Düsseldorf gerade eine Ära“

Der Veranstalter und Sänger der Band Love Machine spricht über den Generationenwechsel in der Düsseldorfer Popkultur. Er glaubt, dass die Stadt noch mehr Potenzial hat. Mit Hilfe der Politik könne es erschlossen werden.

Felix Wursthorn ist Teil der Düsseldorfer Band Love Machine, die gerade erst ihr neues Album „Düsseldorf - Tokyo“ veröffentlicht hat. Der 29-Jährige gehört außerdem als Veranstalter, Programmplaner und Impulsgeber zu den Aktivposten in der Kulturszene. Er erfand etwa die Reihe „Ritus“ im Kulturschlachthof. Er arbeitete mit Henry Storch, dem Gründer des Unique-Labels zusammen, stieß zum Team des Open Source Festivals und schließlich zur Konzertagentur SSC. Fürs Kulturamt arbeitet er im Förderprogramm Bandprofessionalisierung. Open-Source-Gründer Philipp Maiburg nannte ihn bei seinem Abschied nach Berlin vor wenigen Wochen als Beispiel für jemanden, der in Düsseldorf künftig etwas auf die Beine stellen wird.

Wursthorn Also, was die drei in den vergangenen Jahren geleistet haben, hat die Stadt in puncto Popkultur nachhaltig geprägt. Es ist in den vergangenen Jahren aber einiges Neues entstanden. Das liegt auch daran, dass diese Leute sehr viele Jüngere beeinflusst haben. Wie z.B. die neue Generation im Salon des Amateurs, Callshop Radio oder mich. Ich glaube, da wurde jetzt einfach ein Staffelstab weitergegeben. Trotzdem wird man den Einfluss der drei Genannten noch lange spüren.