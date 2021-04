„Palastrauschen“ am 15. April : Musiker bringen Kunstpalast zum Klingen

„Palastrauschen“ am 15. April

Per Zoom-Link können Zuschauer beim „Palastrauschen“ erleben, wie Studierende der Schumann-Hochschule ihre Kompositionen und Performances präsentieren. Außerdem gibt es digitale Führungen durch die Ausstellungen.

(hols) In der Reihe mit dem tollen Titel „Palastrauschen“ bringen Studierende der Robert-Schumann-Hochschule seit 2019 das Museum Kunstpalast zum Klingen. Am Donnerstag, 15. April, gibt es die nächste Ausgabe, und wieder wird sie von Miriam von Gehren und Vincent Stange kuratiert.

Dieses Mal testen sie ab 18 Uhr die Grenzen des Digitalen aus, ganz buchstäblich. Die Veranstaltung findet komplett digital statt. Wer zusehen möchte, findet auf der Homepage des Museum einem Link zur Konferenzsoftware Zoom. Dort kann man sich dann in alle Räume des Kunstpalastes schalten, außerdem in den Robert-Schumann-Saal und in die „Cute!“-Austellung im Forum NRW.