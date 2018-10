Költ-Bier neu in Düsseldorf und Köln - halb Alt, halb Kölsch

Düsseldorf Gefühlt seit 1288 „eint“ Düsseldorfer und Kölner eine innige Abneigung. Zwei Jung-Unternehmer wollen die alte Rivalität überbrücken - mit dem Versöhnungsbier „Költ“: Ein Mischmasch aus Alt und Kölsch. Prosit!

Das rheinische Versöhnungsbier „Költ“ wird Realität: An diesem Samstag (27. Oktober) beginnt der Verkauf des Flaschenbiers. Sprachlich wie farblich ist das neue Bier ein Mittelding zwischen Kölsch und Alt. „Wir haben in Krefeld eine Brauerei samt Abfüllung gefunden“, sagte Költ-Erfinder Hans Berlin. Auch der Einzelhandel spiele mit: In zahlreichen Filialen von Rewe und Edeka sowie in diversen Craftbeer-Läden im Rheinland sei das Bier ab sofort erhältlich.