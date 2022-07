Der Denkmalschutz erschwert die Renaturierung der Itter entlang des Schlosses : Planungsbüro für Itter-Renaturierung gesucht

Der Deich an der Itter ist auf Höhe des Schlupkothensees aktuell noch mit Sandsäcken geschützt. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Der Bergisch-Rheinische Wasserverband hat den beim Starkregen gebrochenen Itter-Deich in Höhe des Schlupkothensees aktuell mit Sandsäcken befestigt.

Auf einer Länge von 20 Kilometern schlängelt sich die Itter ab ihrer Quelle in Solingen-Gräfrath bis zu ihrer Mündung in Benrath. Wie fast alle Flüsse wurde sie in der Vergangenheit an einigen Stellen begradigt oder wie an der Hildener Straße und am Benrather Schloss in ein Betonbett gezwängt. In den Rhein mündet sie derzeit noch durch ein Rohr, das man nur bei Niedrigwasser sehen kann. Auch durch die Eingriffe der Menschen und die enge Besiedlung gibt es an viele deutschen Flüssen zu wenig Ausbreitungsfläche; das ist stellenweise auch bei der Itter so.

Und so trat wegen des Starkregens vor einem Jahr auch die Itter über ihre Ufer. Auch die Nachbarstadt Hilden traf es hart: Tiefgaragen in der Innenstadt wurden überflutet, wie die Keller des Gebäudekomplexes am Nove-Mestro-Platz. Das Technische Hilfswerk musste tagelang das Wasser abpumpen, einige Aufzüge sind noch immer nicht im Betrieb.

Info Wasserverband veröffentlicht Pegel Online-Pegel abrufbar Damit Anwohner und Anwohnerinnen der Itter sich über die aktuelle Entwicklung von Wasserständen und Regenmengen informieren können, bietet der BRW ein Online-Tool auf seiner Homepage an, über das die Pegeldaten und Regenschreiberdaten der Verbandsgewässer jederzeit eingesehen werden können: https://pegelonline.brw-haan.de/#/overview/wasserstand.

Die Auswirkungen waren aber auch auf Benrather Gebiet zu spüren. Am späten Abend des 14. Juli überflutete die Itter die Siedlung, die aus Richtung Benrath kommend rechts hinter der Autobahnbrücke und teilweise auf Hildener und auf Düsseldorfer Grund liegt. An der Brockenstraße war Richtung Schlupkothensee ein Deich gebrochen, das Wasser überspülte gleich mehrere Häuser. Auch an der Hildener Straße, wo die Itter normalerweise neben dem Rheinbahn-Betriebshof ruhig durch ihr Betonbett fließt, stieg das Wasser so hoch, dass es zuerst die Straße und dann die anliegenden Häuser überspülte.

Ein Jahr später kann man sich bei einem Besuch vor Ort kaum vorstellen, wie dramatisch die Situation vor einem Jahr gewesen ist. Doch so etwas kann jederzeit wieder passieren, auch wenn der für die Itter zuständige Bergisch-Rheinische Wasserverband (BRW) darauf hinweist, dass für gewöhnliche Starkregenereignisse der aktuelle Schutz entlang der Itter ausreichend sei. „Es ist jedoch wichtig, festzuhalten, dass es bei einem Extremwetterereignis, wie es im vergangenen Sommer aufgetreten ist, auch zukünftig trotz aller gemeinsamer Anstrengungen und Maßnahmen, keinen hundertprozentigen Schutz geben kann“, heißt es auf Anfrage vom BRW: Deshalb sei jeder aufgefordert, wachsam zu sein, sich zu informieren und auch eigene Maßnahmen zum Schutz zu treffen, soweit es möglich sei. Inzwischen kann man selbst im Internet den Pegel der Itter im Auge halten. Diesen Service gab es vor einem Jahr noch nicht.

Auch entlang der Hildener Straße hatte sich die Itter in einen reißenden Fluss verwandelt. Foto: nika

Der Verband ist im vergangenen Jahr nicht untätig gewesen: Der Deich wurde auf Höhe der Brockenstraße zwischen der A59 und dem Schlupkothensee vorerst mit Sandsäcken gesichert. Welche weiteren Maßnahmen sinnvoll sind, wird laut BRW zurzeit eingehend untersucht.

Zusätzlich gibt es das „Handlungskonzept Itter“, das vom Hochwasserrückhaltebecken Trotzhilden bis zur Mündung in den Rhein reicht. Dieses sieht in diesem Bereich zwei sogenannte Strahlursprünge und zwölf Trittsteine vor. Als Strahlursprung wird ein naturnaher Gewässerabschnitt bezeichnet, der sich durch eine dem Gewässertyp entsprechende stabile, arten- und individuenreiche Biozönose auszeichnet und auf benachbarte weniger gute Gewässerabschnitte eine positive Strahlwirkung hat. Trittsteine sind kleine, strukturreiche Gewässerabschnitte mit guten Habitateigenschaften, die die positive Strahlwirkung, die von einem Strahlursprung ausgeht, verbessern beziehungsweise den Strahlweg verlängern. Zwei Trittsteine in Hilden befinden sich bereits in der weiteren Planung. Zurzeit sucht der Verband ein Planungsbüro für die Gewässerstrecke zwischen der A59 und der Bahntrasse Düsseldorf-Opladen, die einen der beiden Strahlursprünge des Handlungskonzeptes Itter bilden.

Das ausführende Planungsbüro soll durch ein europaweites öffentliches Ausschreibungsverfahren ermittelt werden. Die Ausschreibung befindet sich in der Vorbereitung. Es besteht die Möglichkeit, dass durch die Renaturierung die Fällung mehrer Bäume am Itter-Ufer doch noch verhindert werden kann. Das war zunächst der Plan des Verbandes gewesen. Jedoch bedeute die Neutrassierung in diesem Abschnitt auch einen Eingriff in Natur und Landschaft, der nicht ohne Baumfällungen auskommen werde, so der BRW.

Auf dem letzten Stück, bevor die Itter in den Rhein fließt, wird eine Renaturierung deutlich komplizierter und ist deshalb nur eingeschränkt möglich: Auf Düsseldorfer Stadtgebiet sind deshalb nur vier Trittsteine vorgesehen. Einer davon verläuft entlang des Schlossparks. Hier sind laut Wasserverband zudem die Belange der Gartendenkmalpflege zu berücksichtigen.