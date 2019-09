Gesundheits-Tipp : Impfen lassen gegen Grippe

Düsseldorf Im Rathaus machte es jetzt Oberbürgermeister Thomas Geisel vor: Es ist wieder Zeit für eine Grippeschutzimpfung. Die AOK bietet für gesetzlich Versicherte wieder zwei kostenlose Impftermine an.

Der Sommer ist gerade in den letzten Zügen – schon gilt es sich wieder für die Grippezeit zu wappnen. Denn die Influenzaviren sind bei niedrigen Temperaturen und trockener Luft stabiler. Das städtische Gesundheitsamt hat dazu geraten, sich rechtzeitig impfen zu lassen. Die AOK in der Landeshauptstadt bietet auch in diesem Jahr wieder kostenlose Grippeschutzimpfungen an.