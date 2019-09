Schulen in Düsseldorf : Probleme bei Transport von Schülern zu Betreuungsangeboten

Schulen in Düsseldorf

Düsseldorf Seit Beginn des Schuljahres gibt es in Düsseldorf Probleme beim Transport von Schülern zu ihren Betreuungsangeboten. Die Stadt sucht in einem Vergabeverfahren derzeit nach einem neuen Busunternehmer. Dabei kommt es zu Verzögerungen.

Eltern der Paulusschule in Düsseltal sind besorgt, weil sie nicht wissen, ob ihre Kinder zu den externen Betreuungsangeboten der Schule transportiert werden können. Es kursiert das Gerücht, das dafür zuständige Busunternehmen habe der Stadt Düsseldorf gekündigt.

Eine Sprecherin der Paulusschule bestätigte auf Anfrage, dass es in der vergangenen Woche zu „Problemen und Verzögerungen“ beim Transport der Kinder gekommen sei. Genaueres, vor allem die Gründe dafür und wie es in dieser Woche weitergeht, konnte sie nicht sagen.

Dagmar Wandt, Leiterin des Schulverwaltungsamtes in Düsseldorf, stellt klar: „Es gibt keine Probleme mit einem Busunternehmer, tatsächlich ist es aber in einigen Fällen zu Verzögerungen gekommen.“ Grund dafür sei, dass die Stadt die Beförderungsleistungen für die Schulen alle fünf Jahre europaweit ausschreibe.

In einem solchen Fall dürfe die Stadt die Busfahrten der Schulen vorübergehend an mehrere Busunternehmen vergeben. Das sei jedoch sehr aufwendig. „An der Paulusschule haben wir aber mittlerweile alle Fahrten geregelt und an den übrigen Schulen zu 90 Prozent“, sagt Wandt.