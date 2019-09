Gesundheit in Düsseldorf : Paracelsus setzt auf Roboter

Düsseldorf Die Urologie-Fachklinik hat einen Experten für Operationen mit dem Da-Vinci-Roboter eingestellt. Patienten sollen davon profitieren.

Die Paracelsus-Klinik in Golzheim will ein Exzellenz-Zentrum der Da-Vinci-unterstützten Operationen in der urologischen Chirurgie werden. Mit Yadollah Davoudi hat das Krankenhaus einen einen Operateur eingestellt, der breite Erfahrungen in der urologischen Chirurgie mit Hilfe eines Roboters (Da Vinci) hat. Er trainiert das Ärzte-Team des Hauses, das zu den größten Fachkliniken der Urologie in Deutschland gehört.