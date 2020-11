Banken in Düsseldorf : HSBC ist in neues Hauptquartier gezogen

Düsseldorf Das neue Gebäude liegt an der Hansaallee, auf dem ehemaligen Rheinbahngelände. Auch die Mitarbeiter vom Haus an der Kö werden umziehen.

HSBC Deutschland ist in sein neues Hauptquartier gezogen und hat das Gebäude auf dem ehemaligen Gelände der Rheinbahnverwaltung an der Hansaallee 3 in Betrieb genommen. Am Freitag waren nach Unternehmensangaben die letzten Umzugskisten der rund 1500 Mitarbeiter aus dem Bürogebäude an der Yorckstraße abtransportiert worden.