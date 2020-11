Bürger hatte erfolgreich geklagt : Düsseldorf zieht Maskenpflicht zurück – will aber Dienstag neue Verordnung erlassen

Schilder weisen auf die Maskenpflicht in Düsseldorf hin. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf zieht die bisherige Maskenpflicht-Verfügung nach der Niederlage vor Gericht zurück. Allerdings soll schon am Dienstag eine neue folgen. Die Stadt verweist darauf, dass die meisten Bürger die Schutzmaßnahme ohnehin befolgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Die Stadt Düsseldorf zieht nach der Niederlage vor dem Verwaltungsgericht die seit Mittwoch geltende Maskenpflicht-Verfügung für nahezu das gesamte Stadtgebiet zurück. Das bedeutet allerdings keine Abkehr von der Regelung. Die Stadtverwaltung will bereits morgen eine neue Verfügung zur Alltagsmaskenpflicht erlassen. Der Inhalt soll „auf Basis der heutigen Begründung des Verwaltungsgerichtes“ erarbeitet werden, heißt es in einer Mitteilung. Die Richter hatten handwerkliche Mängel in der Verfügung kritisiert.

Seit Mittwoch galt nahezu im gesamten Stadtgebiet eine Maskenpflicht. Ausgenommen waren unter anderem Grünanlagen. Das Verwaltungsgericht beschloss am Montag, dass die Vefügung in ihrer bisherigen Form rechtswidrig ist. Damit entsprachen die Richter dem Antrag eines Düsseldorfer Bürgers im Eilverfahren. Als Begründung führte das Gericht an, für den Bürger sei aus dem Text der Verfügung nicht eindeutig erkennbar, wo und wann er der Maskenpflicht unterliege. Mindestens drei Klagen gegen die Verfügung waren eingegangen. Kostenpflichtiger Inhalt Der Beschluss galt laut Gericht zunächst nur für den Antragsteller. Das ist üblich bei solchen Klagen, teilte ein Gerichtssprecher auf Nachfrage mit.

Die Stadt Düsseldorf hätte auch Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht Münster einlegen können. Nun entschied sie sich für einen anderen Weg und will eine geänderte Verfügung erlassen. Welche Abweichungen sich für die Bürger ergeben, ist noch unklar.

Der Dezernent für Recht und Ordnung im Rathaus, Christian Zaum, sagt, man akzeptiere den Beschluss. Er helfe bei der Klärung der Rechtslage. „Das ist auch für uns Neuland.“ Man werde nun auch auf Basis des Gerichtsbeschlusses an einer neuen, rechtssicheren Verfügung arbeiten. An der Haltung zum Mundnasenschutz ändere sich nichts. „Die Maske kann grundsätzlich einen Schutz bieten. Wir empfehlen weiterhin, sie zu tragen.“

Unklar ist, ob die neue Verfügung wieder das gesamte Stadtgebiet einbezieht. Zuvor hatte Düsseldorf wie viele andere Kommunen lediglich eine Maskenpflicht für genau definierte hoch frequentierte Bereiche wie die Altstadt erlassen.

Die Stadtverwaltung verweist in ihrer Mitteilung darauf, dass die Bürger auch die neue, schärfere Regelung akzeptiert hätten, selbst wenn das Gericht nun Vorbehalte hatte. „Indes hat offenbar die Mehrheit der Düsseldorfer die Masken als Hilfestellung zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit und der Gesundheit anderer anerkannt“, heißt es in der Mitteilung. „Nach den Beobachtungen der Außendienstkräfte des Ordnungsamtes trägt die überwiegende Zahl der Menschen in Düsseldorf, wenn es geboten ist, auch im öffentlichen Raum eine Maske.“ Dieses Ergebnis zeigten auch Stichproben unserer Redaktion.

Kläger war der Düsseldorfer Architekt und Psychologe Johannes Engelhardt. Er sagte unserer Redaktion, er habe sofort den Eindruck gehabt, dass die Verfügung rechtswidrig sei und daher Rechtsmittel eingelegt. Sein Anwalt Jochen Lober aus Köln zeigte sich am Mittag zufrieden mit der Entscheidung. Das Gericht habe die Argumentation bestätigt, dass die Regelung unverhältnismäßig und nicht hinreichend bestimmt sei. Lober spricht von einer „Riesenniederlage für die Stadt Düsseldorf“.

Die Richter bemängelten in ihrer Begründung, ein Bürger müsse anhand der unbestimmten Begriffe „Tageszeit, räumliche Situation und Passantenfrequenz“ selbst über das Vorliegen einer Situation entscheiden, in der ein Begegnungsverkehr „objektiv ausgeschlossen“ sei. Nur dann darf die Maske abgenommen werden. Bürger seien anhand dieser unbestimmten Kriterien aber nicht ohne weiteres in der Lage zu erkennen, welches Verhalten gefordert werde. Damit genüge die Verfügung nicht den rechtlichen Voraussetzungen.

Die Kammer äußerte darüber hinaus Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Festlegung einer Abstandsregelung von fünf Metern. Diese gehe deutlich über die Vorgaben in der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes hinaus. Dort wird der seit dem Frühjahr kommunizierte Mindestabstand von 1,5 Metern genannt. Auf welchen Erkenntnissen die weitergehende Regelung der Stadt Düsseldorf beruhe, sei nicht ersichtlich.