Bauen in Düsseldorf : Graffiti-Contest auf dem Bauzaun des Glasmacherviertels

Die fünf Graffiti-Künstler machen aus dem Bauzaun des Glasmacherviertels ein Kunstwerk. Foto: Marc Ingel

(arc) Der Bauherr will mit einem Kunstwerk an die Geschichte der Glashütte erinnern. Am Samstag, 17. Oktober, gibt es außerdem einen Wettbewerb, bei dem sich 25 Sprayer messen.

Der Startschuss für den Baubeginn ist auf Ende 2021 terminiert. Um jedoch die lange Wartezeit, bis Behörden und Politik ihr Okay geben, zu überbrücken, hat sich der Bauherr schon jetzt etwas überlegt, um zu demonstrieren, dass auf und am Gelände etwas passiert. „Wir wollen die Gerresheimer durch abwechslungsreiche Graffiti erreichen, die die beeindruckende Geschichte der Glashütte auf 80 Metern Bauzaun-Fläche erzählen“, sagt Andreas Mauska, Geschäftsführer der Glasmacherviertel GmbH. Dafür seien fünf talentierte Düsseldorfer Graffiti-Künstler engagiert worden, die noch bis zum 17. Oktober ein Kunstwerk auf der Bauzaun-Fläche vom Bahnhof bis zur Ecke Torfbruchstraße/Nach den Mauresköthen verewigen werden. Es soll die Geschichte vom „Hötter Wandel“ erzählt werden.