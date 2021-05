Kunst in Düsseldorf : Diese Kunst stellen die Galerien in den Stadtteilen aus

Düsseldorf Die Betreiber von Kunsträumen und Galerien sind trotz Corona aktiv und zeigen Malerei und bildende Kunst in ihren Räumen. Hier eine Übersicht.

Auch im Nails Projectroom an der Birkenstraße 61 stellen Künstler aus. „Kosmetik“ heißt die Präsentation von Hidetoshi Mitsuzaki (Fotografien und Grafiken) und Denise Werth (Platiken). Anfragen für Besuche nimmt Inhaberin Maren Knapp Voith unter Telefon 0172 2122218 entgegen.



Carlstadt Eine große Skulptur vom Zero-Künstler Günther Uecker stellt die Galerie Beck & Eggeling an der Bilker Straße 4-6 aus. „Selbstportrait“ heißt das Werk aus dem Jahr 1967. Die Figur aus Plexiglas, Eisenstangen, Metall und Holz gehört zu einer Reihe von nur wenigen Werken, die der Künstler selbst mit genau diesem Titel versehen hat. Weitere Informationen und Termine unter Telefon 4915890.



Gerresheim Die Mitglieder des „Freundeskreis Art Room“ zeigen in der Galerie Art Room (Am Poth 4 in Gerresheim) in einer kleinen Retrospektive Gemeinschaftsarbeiten aus den vergangenen sieben Jahren. Der Kunstraum mit Malerei, Grafik und Objekten ist geöffnet dienstags von 18 bis 20 Uhr, donnerstags von 16 bis 18 Uhr, samstags von 11 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon 0172 2969868.



Bilk Der französische Urban-Art-Künstler Ardif setzt sich mit der Mechanik auseinander. In seinen Zeichnungen verwandelt er meistens Tiere in mechanische Wesen. Die Galerie Pretty Portal an der Brunnenstraße 12 zeigt noch bis Ende Juni eine Ardif-Schau mit dem Titel „Realm of ancient Mechanimals“ mit Motiven moderner Fabelwesen. Besucher können bei Inhaber Klaus Rosskothen unter Telefon 0211 41618310 einen Termin vereinbaren.