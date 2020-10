Düsseldorf-Eller : Mordkommission ermittelt nach Angriff auf 74-Jährige

Düsseldorf Eine schwer verletzte Seniorin wurde am Dienstagmorgen in ihrer Wohnung in Düsseldorf-Eller aufgefunden. Sie konnte den Namen einer Verdächtigen nennen. Diese konnte schnell festgenommen werden.

Am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr wurde die schwer verletzte 74-jährige Frau durch eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes in ihrer Wohnung an der Torgauer Straße in Eller aufgefunden. Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts konnte heute Morgen eine dringend tatverdächtige 58-Jährige festgenommen werden. Die Tat soll sich bereits in der Nacht zuvor gegen 23 Uhr in der Wohnung des Opfers ereignet haben.

Laut Kriminalpolizei hatte die aus dem Wohnumfeld des Opfers stammende 58-Jährige die alte Dame am Montagabend besucht, um Schulden begleichen zu wollen. Im Verlauf des Abends kam es dann zu einer Attacke gegen die 74-Jährige.

Wegen der Schwere der Verletzungen musste sie zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zum Zeitpunkt des Auffindens war sie in der Lage, den Namen der Tatverdächtigen zu nennen. Zurzeit besteht Lebensgefahr. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen und dem Motiv dauern an.

(csr)