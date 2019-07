Aktion der Stadt Düsseldorf : Fahrradtasche zu gewinnen

Das Düsseldorfer Umweltamt prämiert Radfahrer.

Statt sich in der Landeshauptstadt Düsseldorf mit langen Staus und der langwierigen Parkplatzsuche abzumühen, bietet sich gerade für kurze Strecken das Fahrrad als klimafreundliche und zeitsparende Alternative zum Auto an – darauf verweist das städtische Umweltamt. Wer sich jetzt entscheidet, auf das Fahhrad umzusteigen, kann einen Gewinn einstreichen: Die Stadt verlost zehn Fahrradtaschen an begeisterte Radfahrer.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Fahrradfreunde bis Samstag, 31. August, an die Stadtverwaltung, Amt 19, 40200 Düsseldorf, oder an die E-Mail-Adresse klimamachen@duesseldorf.de schreiben, welche Strecken sie in einer Woche mit dem Fahrrad zurückgelegt haben.