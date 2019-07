Ferienfahrplan bei DB und Rheinbahn : Das müssen Düsseldorfer Bus- und Bahnfahrer in den Ferien beachten

Die Rheinbahn dünnt ihren Fahrplan aus, die Deutsche Bahn sperrt Strecken für Bauarbeiten. Die wichtigsten Infos für Fahrgäste.

Rheinbahn Am Samstag, 13. Juli, startet der Ferienfahrplan. Bis zum 28. August gelten andere Fahrtzeiten für die Linien U70, U74, U76, U77, U79, 709, SB50, 778, 779, 781, 783, 785 und 750. Sowohl die Linie 829 als auch Ersatzbusse entfallen ganz. Die neuen Fahrpläne sind an den Haltestellen einsehbar. Dort sind die Ferienfahrpläne an ihrer grünen Gestaltung zu erkennen. Weitere Informationen gibt es auch im Internet und in der Rheinbahn-App. Für die am Freitag startende Rheinkirmes gibt es einen Sonderfahrplan mit enger Taktung zwischen Hauptbahnhof und „Luegplatz“.