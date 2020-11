Bildung in Düsseldorf : Irritationen um den Präsenzunterricht an der städtischen Musikschule

Düsseldorf Der zunächst angekündigte Präsenzunterricht an allen Standorten kann in der Düsseldorfer Clara-Schumann-Musikschule nun doch nur eingeschränkt stattfinden. Viele Familien sind verärgert.

Enttäuscht reagieren Eltern und Heranwachsende auf Einschränkungen für den Präsenzunterricht der städtischen Clara-Schumann-Musikschule (CSM). Der ist zwar grundsätzlich wieder möglich, nicht aber an jedem Standort. „Aufgrund einer Präzisierung der Coronaschutz-Verordnung des Landes ist es in den meisten Fällen nicht möglich, allgemeinbildende Schulen für den Unterricht zu nutzen“, sagt Florian Dirszus, stellvertretender Leiter des Schulverwaltungsamts. Ausnahmen sind Angebote der CSM, die zum Offenen Ganztag gehören oder Teil einer besonderen Kooperation sind.

Für Düsseldorf hat das weitreichende Konsequenzen, da ein erheblicher Teil der Angebote nicht an den eigenen Standorten der CSM, sondern in gewöhnlichen Schulgebäuden stattfindet. „Knapp 40 Standorte und fast 2400 Kinder und Jugendliche sind von der Einschränkung betroffen“, sagt die Leiterin der CSM Doris Bischler. Zum Vergleich: Aktuell gibt es insgesamt knapp 7800 CSM-Schüler (ohne Offenen Ganztag).

Viele Familien stellt das aber nicht zufrieden. „Ich kann nicht nachvollziehen, warum meine Tochter jeden Vormittag zum Unterricht mit mehr als 20 anderen Schülern in den Räumen einer allgemein bildenden Schule in Benrath verpflichtet ist, am Nachmittag aber keinen Einzelunterricht – mit Mund-Nasen-Bedeckung – in demselben Gebäude haben darf“, sagt eine Mutter.