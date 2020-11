Parkpflege in Düsseldorf : Stadtgärtner machen die Parkanlagen winterfest

Stadtteile Rund 3000 Kubikmeter Laub werden zusammengekehrt und abgefahren und mehr als 100.000 neue Blumenzwiebeln gesetzt, damit es in der Stadt wieder schön blüht.

Zurzeit sind die Mitarbeiter des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes damit beschäftigt, die Grünanlagen in Düsseldorf auf den Winter vorzubereiten und somit den Grundstein für eine blühende und grüne Stadt im kommenden Jahr zu legen. Die Stadtgärtner sammeln Laub, beschneiden Bäume und Büsche und bringen Kübel mit Pflanzen, die die kalte Jahreszeit draußen nicht überstehen würden, in die städtischen Gewächshäuser. So warten beispielsweise die Orangeriepflanzen aus dem Schlosspark Benrath dort auf das nächste Frühjahr. Auch neue Blumenzwiebeln werden zurzeit gesetzt. Und da bis in den April hinein Pflanzzeit ist, werden dort, wo Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden mussten, neue gepflanzt.

Das viele abgefallene Laub sorgt in jedem Herbst für ordentlich Arbeit. Während die Awista die Blätter im Straßenraum entfernt, müssen die Stadtgärtner dieses in den Parkanlagen zusammen kehren. Mehr als 3000 Kubikmeter Laub werden von 150 Gartenamtsmitarbeitern beseitigt und später kompostiert. Damit könnte ein halbes Fußballfeld gut einen Meter hoch mit Laub bedeckt werden. Dabei kommen nicht nur Rechen und Besen sondern auch 60 fahrbare Laubbläser und rund 135 Rücken- und Handlaubbläser sowie ein Laubsaugerwagen zum Einsatz. Auf manchen Flächen wird aber das Laub bewußt liegen gelassen. Denn dieses schützt den Boden und bietet Tieren, wie zum Beispiel Igeln, ein Winterquartier.

Damit die Frühlingsblüte in der Stadt auch im nächsten Jahr wieder prächtig ausfällt und viele Bürger erfreuen kann, setzen die Mitarbeiter des Gartenamtes in den zahlreichen Parkanlagen bis Ende November insgesamt rund 103.500 neue Blumenzwiebeln. So werden etwa auf dem Corneliusplatz 13.000 Frühlingspflanzen und Blumenzwiebeln in den Farben weiß, gelb bis rosa erblühen, und für den Ehrenhof werden 12.000 Frühlingspflanzen in der Stadtgärtnerei für 2021 angezogen. Auch im Nordpark werden Vorbereitungen für das nächste Frühjahr getroffen. 40.000 Blumenzwiebeln werden dort gesetzt, darunter Tulpen, Zierlauch, Hyazinthen, Narzissen und Krokusse.