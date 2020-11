Winterfeeling in Düsseldorf: Weihnachtsbäume können verkauft werden : Der Verkauf von Weihnachtsbäumen wird erlaubt sein

Düsseldorf Manch einer mag sich diese Frage schon gestellt haben, und die Fans von Weihnachten dürfen sich freuen. Denn der Verkauf von Weihnachtsbäumen ist auch in der Corona-Krise erlaubt.

„Der Verkauf von Weihnachtsbäumen findet jedoch ganz überwiegend nicht auf öffentlichen Straßen statt. Die meisten Händler sind auf privaten Flächen zu finden, also auf Parkplätzen von Bau- und Supermärkten, auf den Vorplätzen von Kirchen, in Gartenbaubetrieben.“ Eine genaue Übersicht, wo in der Landeshauptstadt dann Weihnachtsbäume aufgestellt und verkauft werden, wird erst in der nächsten Zeit folgen können, wie das Ordnungsamt betont.