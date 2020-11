Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Situation in Radevormwald : Lehrer in Quarantäne: Drei Jahrgänge der Sekundarschule betroffen

Schüler des achten Jahrgangs müssen am Montag noch einmal zum Corona-Test in der Drive-in-Station in Hückeswagen. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald 18 der 47 Lehrer der Sekundarschule fehlen: Sie sind entweder in Quarantäne oder erkrankt. Damit ist der fünfte bis siebte Jahrgang am Freitag im Distanzunterricht – also quasi im Homeschooling. Am Donnerstag fiel schon der Nachmittagsunterricht für diese Schüler aus. Der achte Jahrgang muss noch einmal getestet werden.