Nach Absage an Solinger Modell : NRW-Schulministerin Gebauer offen für Unterricht auf Distanz

Düsseldorf/Solingen Erst vergangene Woche hatte das Land NRW der Stadt Solingen untersagt, Schulkinder abwechselnd in der Schule und zu Hause zu unterrichten. Schulministerin Gebauer widerspricht dem jetzt offenbar.

Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen wollte die Stadt Solingen, dass die Schüler jeweils zur Hälfte in der Schule und per Homeschooling unterrichtet werden. Die Landesregierung lehnte das vergangene Woche per Erlass ab. Unterricht in der Schule sei wichtiger als Distanzunterricht.