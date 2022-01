Aktion in Düsseldorf und Wuppertal : Grundschulen hissen weiße Fahnen – „Wir sind am Limit“

Düsseldorf/Wuppertal Grundschulen in Düsseldorf und Wuppertal sind am Ende. Die steigenden Corona-Zahlen sorgen für eine Überlastung. Wir kapitulieren jetzt bald“, sagte der Geschäftsführer der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

An diesem Mittwoch seien Aktionen in Düsseldorf an schätzungsweise rund 40 und in Wuppertal an etwa rund 30 Grundschulen geplant, wie GEW-Vertreter vor Ort erklärten. Dieser Protest soll laut dem Landesverband nun an jedem Mittwoch wiederholt werden. Schulte geht davon aus, dass sich in den nächsten Wochen Grundschulen in weiteren nordrhein-westfälischen Städten anschließen werden. Die Aktion habe das erste Mal im Dezember in einer Kölner Schule stattgefunden.