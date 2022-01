Leser-Aktion : Was Sie über Corona am Arbeitsplatz fragen wollen

Was Sie über Corona am Arbeitsplatz fragen wollen

Service Düsseldorf Experten beantworten Fragen unserer Leser, die bis Sonntag geschickt werden können. Es geht um sämtliche Themen zu Rechten und Pflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in der Pandemie.

Die Vorschriften für den Umgang mit der Pandemie ändern sich immer wieder. Nicht leicht fällt es da, den Überblick zu behalten. Das gilt für das Privatleben und oft um so mehr für den Arbeitsplatz. Für Arbeitnehmer und Arbeitgeber gilt es, Rechte und Pflichten zu kennen.

Unsere Redaktion bietet deshalb mit Experten der Industrie- und Handelskammer (IHK), der Handwerkskammer (HWK) sowie der Unternehmerschaft eine Frage-Antwort-Runde zum Thema „Corona am Arbeitsplatz“. Die uns zugesandten Fragen können gerne die persönliche Situation des Einzelnen beinhalten. Als Beispielthemen sind denkbar: Was gilt bei Arbeitsausfall? Wie ist der Umgang mit Long Covid geregelt? Für wen gelten welche Quarantänezeiten und wie muss in diesen gearbeitet werden? Welcher Anspruch gilt bei Homeoffice? Welche Folgen haben Verstöße? Welche Rechte und Pflichten gibt es beim Testen? Welche Kontrollen sind nötig und möglich?