Unterwegs mit Jungtieren : Warnung vor Wildschweinen im Aaper Wald

Düsseldorf Spaziergänger haben eine Rotte mit 25 Tieren gesichtet. Der für den Wald zuständige Hegering gibt Entwarnung: Wildschweine seien scheue Tiere und würden den Menschen nicht angreifen, wenn sie keiner bedroht.

Sein Rat an Spaziergänger: Im Wald auf den festen Wegen bleiben und auch Hunde im direkten nahen Einflussbereich des Menschen zu halten. „Sollte man tatsächlich auf Wildschweine treffen, empfiehlt sich eine laute Unterhaltung und kein hektisches Verhalten“, sagt Bangert. Vermieden werden sollte auf jeden Fall, dass Hunde auf Wildschweine treffen und diese angreifen. „Auch sollte man wissen, dass für Autofahrer ein Wildunfall mit einem Wildschwein, aufgrund des deutlich höheren Gewichtes, meistens folgenreicher ist als mit einem

Reh“, so der Hegering-Sprecher, der prinzipiell betont: „Wildschweine gehören zu unseren heimischen Wildarten, und in einer Vielzahl anderer Städte hat man sich längst an sie gewöhnt.“