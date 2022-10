Bildung : Dem Wald geht es schlecht

Straelen Straelener Gymnasiasten hatten einen besonderen Biologie-Unterricht. Bei einem Ausflug lernten sie, wie sehr die Bäume durch den Klimawandel leiden.

Der Biologie-Leistungskurs des Gymnasiums Straelen hat sich bei einem Besuch im Wald am Kalvarienberg das „Ökosystem Wald” erklären lassen. Dem geht es nicht gut, wie bei der sachkundigen Führung durch den Waldbesitzer deutlich wurde. Die Hauptursache dafür ist der Klimawandel, der wie beim Schneeballeffekt gleich mehrere Folgen für den Wald nach sich zieht. Der Wald leidet an Wasserknappheit durch die lange Dürreperiode. Hierdurch kommt es zum Beispiel zur Trockenbruchgefahr, da vor allem Rotbuchen ihren Wasserbedarf nicht mehr decken können und riesige Äste abwerfen. Abwurf des Laubes und unreifer Früchte sind weitere Folgen. Aufgrund des veränderten Klimas können sich nun zudem nicht-einheimische Arten ansiedeln, die besser an die neuen Bedingungen, wie die Wasserknappheit und extrem hohe Temperaturen, angepasst sind und die einheimischen Arten somit verdrängen. Man schätzt, dass von einer einheimischen Pflanzenart mindestens zehn Tierarten abhängig sind, sodass nicht nur die Pflanzen, sondern auch die einheimischen Tiere gefährdet werden. Durch die neuen Umweltbedingungen siedeln sich auch neue Tierarten an. Eine davon ist der Eichenprozessionsspinner, der als Schädling auch Menschen gesundheitlich beeinträchtigen kann.