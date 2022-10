Verlosung für Operngala : Karten für die Operngala der Aids-Stiftung zu gewinnen

Düsseldorf Am Samstag um 19 Uhr wird das Düsseldorfer Opernhaus wieder zum Anziehungspunkt für alle, die ihre Unterstützung für die Deutsche Aids-Stiftung mit einem glanzvollen Musikerlebnis verbinden möchten. Das Publikum darf neun international gefragte Sängerinnen und Sänger begrüßen, die im Dienst der guten Sache auf ihre Gage verzichten.

Die Operngala der Deutschen Aids-Stiftung zählt zu den großen gesellschaftlichen Highlights in Düsseldorf. Zum 13. Mal findet das Ereignis an diesem Samstagabend im Opernhaus statt. Hochkarätige Künstlerinnen und Künstler stehen auf der Bühne. Die Gala für die Deutsche Aids-Stiftung ist nicht nur ein beliebtes Klassik-Event, sondern mit dem bisher erzielten Gesamterlös von mehr als 1,6 Millionen Euro auch eine der wichtigsten Benefiz-Veranstaltungen in der Landeshauptstadt. Valentyn Dytiuk, Davide Giusti, Anush Hovhannisyan, Josh Lovell, Samuel Marino, Vuvu Mpofu, Mattia Livieri und Liv Redpath – international gefragte Opernstars – kommen nach Düsseldorf und gestalten zusammen mit den Düsseldorfer Symphonikern unter der Leitung von Paolo Arrivabeni einen stimmungsvollen Abend mit Arien und Duetten aus bekannten Opern, Operetten und Musicals.