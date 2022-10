Neu in Düsseldorf : Fellfreunde Friedrichstadt setzen auf Nachhaltigkeit

Lara Seemann mit „Vorkoster“ Herbie in dem neuen Geschäft an der Jahnstraße. Foto: Claudia Hötzendorfer Foto: RP/clhö

Düsseldorf Lara Seemann hat sich mit ihrem neuen Laden an der Jahnstraße 89 einen Traum erfüllt. Dazu passend hat sie sich auch gleich einen Hund angeschafft.

Von Claudia Hötzendorfer

„Wenn ich einmal ein eigenes Geschäft aufmache, dann soll es etwas für Hunde und Katzen sein“, fasst Lara Seemann einen lang gehegten Wunsch zusammen. Als sie erfuhr, dass an der Jahnstraße 89 ein Ladenlokal zu haben war, machte sich die Düsseldorferin gleich an die Umsetzung. Dabei überließ die Marketing- und Kommunikationswirtin nichts dem Zufall. Sie erstellte einen Businessplan und betrieb Konsumentenforschung. „Ich habe mich über Wochen in den leeren Laden gesetzt und die Straße beobachtet“, gibt die 32-Jährige Einblick in die Planung. Dabei stellte sich heraus, dass der Standort gut gewählt ist, denn an ihrem zukünftigen Schaufenster liefen regelmäßig erstaunlich viele Vierbeiner mit ihren Menschen vorbei. Das legte die Vermutung nahe, wo es Hunde gibt, da könnten auch Samtpfoten in der Nachbarschaft leben.

Da Lara Seemann gerade bei der Erfüllung von Träumen war, nahm auch ein weiterer bald konkrete Formen an und tapste auf kleinen dicken Pfoten durch ihre Wohnung in Himmelgeist. Labrador-Retriever Herbie zog ein und stellte ihr Leben erst einmal gehörig auf den Kopf. „Herbie ist Produkttester und Vorkoster in Personalunion“, verrät Lara Seemann mit einem liebevollen Blick auf ihren „Geschäftspartner“, der gerade dabei ist, einer Kundin sein Lieblingsspielzeug, ein Stoffschweinchen, zu bringen.

Bei der Auswahl ihres Sortiments nahm sich sein Frauchen viel Zeit, recherchierte, besuchte Fachmessen und testete die Produkte. „Mir sind Funktionalität, Ästhetik und Qualität sehr wichtig. Dabei interessiert mich immer das Besondere“, stellt Lara Seemann klar. So finden sich in ihrem kleinen Laden, den sie am 15. Juli in der Jahnstraße eröffnet hat, zum Beispiel ausgefallene Halsbänder oder liebevoll handgemachtes Katzenspielzeug. „Ich versuche, bei der Auswahl der Produkte auf Regionalität zu achten und bin immer auf der Suche nach Start-ups, die gute Ideen haben“, sagt sie.

Wenn es ums Futter geht, achtet die Geschäftsfrau ganz genau auf die Inhaltsstoffe und „wann immer möglich auf Nachhaltigkeit“. Dabei hat sie auch die Kunden im Blick, die ihre Fellnasen „barfen“, also mit rohem Fleisch und Fisch füttern. „Ich habe ein Grundsortiment immer vorrätig und kann individuell auf Kundenwünsche eingehen, um alles was gewünscht ist, zu bestellen“, sagt sie und zieht eine der Schubladen eines Gefrierschranks auf, um den Blick auf eine Auswahl mit tiefgefrorenen Fischsnacks zu lenken. Im Regal gegenüber liegen Frottee-Bademäntel für Hunde oder so genannte Schleckmatten, die mit einer Paste bestrichen, jeden Vierbeiner über eine Weile beschäftigen können. „Ich habe bewusst darauf verzichtet, immer alle Größen und Formen vorrätig zu haben“, erzählt Lara Seemann. Sie setzt lieber auf eine gute Beratung und ordert gezielt, was nachgefragt wird.