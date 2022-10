Beauty-Doc in Afrika : Düsseldorfer Schönheitschirurg startet zu Hilfsaktion in den Senegal

Afschin Fatemi mit einem Patienten im Senegal Foto: Afschin Fatemi

Düsseldorf Wenn sich Afschin Fatemi auf Reisen begibt, dann hat das oft einen sehr ernsten Hintergrund: Mit seinem Wissen will er bedürftigen Menschen helfen, oft leben sie in entlegenen gebieten. Am Samstag geht es erneut in den Senegal.

Normalerweise praktiziert Afschin Fatemi in Kaiserswerth. Der Schönheitschirurg ist Gründer der S-thetic Gruppe und gilt als ein Innovator im Bereich der ästhetischen Medizin. Beim Autorennen Le Mans Classic in Frankreich machte er in diesem Sommer mit, denn sein Herz (er schrieb neben vielen Fachbüchern auch „Einmal J. Los Po, bitte“) schlägt für Oldtimer. Nun gibt er an einer ganz anderen Stelle Gas – und reist in den Senegal.

„Wir machen das seit zehn Jahren, mindestens einmal im Jahr geht es zu einem Auslandseinsatz“, sagt der Arzt. Finanziert werden diese Aktionen, die ihn etwa schon in den Nordirak, nach Uganda, Tansania, Marokko, Ägypten oder Malaysia führten, über Fatemis Stiftung namens Umbrella – zu Deutsch: Schutzschirm. In den Senegal startet er am Samstag – das macht er zum zweiten Mal, den Kontakt hat die You-Stiftung hergestellt, wie er erzählt. Zehn Tage wird er dort sein, um zu helfen.