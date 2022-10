Prozessbeginn in Düsseldorf : Mit Absperrpoller erschlagen - Angeklagter mit neuer Version der Tat

Mit einem solchen Poller (aufgenommen an der Baustelle am Ratinger Tor) soll der Angeklagte den 23-Jährigen erschlagen haben. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Der Angeklagte soll im Juni einen 23-Jährigen am Ratinger Tor in Düsseldorf mit einem schweren Absperrpoller erschlagen haben. Jetzt beginnt der Prozess. Der mutmaßliche Täter will vor Gericht eine neue Version der Tat präsentieren.