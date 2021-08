Städtetouren im Rheinland : Warum Düsseldorf und Köln jetzt zusammen um Touristen werben

Das gemeinsame Werbemotiv Foto: Düsseldorf Tourismus

Düsseldorf Die beiden Städte, die eigentlich liebevoll eine jahrhundertealte Rivalität pflegen, wollen gemeinsam Tagesgäste anlocken. Dafür ermöglichen sie Besuchern einige kostenlose Touren.

Unter dem Motto „Echte Fründe“ machen Düsseldorf und Köln gemeinsam Werbung für ihre touristischen Angebote. Beide Städte wollen nach der pandemiebedingten schwierigen Zeit wieder mehr Tagestouristen anlocken und bieten dazu an jeweils einem Wochenende Gratis-Stadtführungen und günstige Hotelübernachtungen an – natürlich auch für Besucher aus der jeweils anderen Stadt. Düsseldorf Tourismus und KölnTourismus bewerben die Aktion gemeinsam in NRW und ausgewählten Regionen.

„Die viel beschriebene Rivalität ist eine Legende, zumindest für uns Touristiker“, sagt der Geschäftsführer von Düsseldorf Tourismus, Ole Friedrich. „Im Gegenteil können wir im Rheinland auch gönnen und in herausfordernden Zeiten zusammenstehen.“ Sein Kölner Amtskollege Jürgen Amann nennt die Zusammenarbeit „ein starkes Signal für die Region und den Tourismus“. So wollen beide Städte in der Aktion ihre gemeinsamen Stärken betonen – etwa die Lage am Rhein, den Karneval und jeweils ein berühmtes Bier.

An den beiden Wochenenden werden insgesamt mehr als 45 Stadtführungen zu Fuß und mit dem Rad angeboten. In Düsseldorf wird es beispielsweise Touren durch das japanische Viertel rund um die Immermannstraße, durch den Stadtteil Oberkassel und die Musiktour „The Sound of Düsseldorf“ geben. In Köln führen die Touren etwa durch das Severinsveedel in der Südtstadt oder durch das Belgische Viertel; auch eine Nachtwächtertour steht auf dem Programm.