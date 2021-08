Freizeittipp für Jugendliche in Düsseldorf : Sport, Spiel und Spaß zum Ferienende

Düsseldorf Das Olympic Adventure Camp in Düsseldorf bietet etliche Sport-, Bewegungs- und Abenteuerangebote für Kinder und Jugendliche. Die können sich dort richtig austoben.

Die letzte Woche in den Sommerferien gehört in der Sportstadt Düsseldorf mittlerweile traditionell dem Olympic Adventure Camp (OAC). Dies wird auch in diesem Jahr nicht anders sein. Pandemiebedingt wurde die Veranstaltung allerdings in diesem Jahr vom Apollo-Platz in den Arena-Sportpark verlegt. Dort erwartet die Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis 21 Jahren rund 50 Sportangebote. Diese können täglich vom 7. bis 14. August, von 12 bis 14.45 Uhr und von 15 bis 17.45 Uhr ausprobiert werden.