Einsturzgefahr : Düsseldorfer Theodor-Heuss-Brücke ab sofort für schwere Lkw gesperrt

Die Theodor-Heuss-Brück in Düsseldorf. Foto: Schaller,Bernd (bs)/Schaller, Bernd (bs)

Düsseldorf Die Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf ist offenbar einsturzgefährdet und darf ab sofort nur noch von Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von bis zu 30 Tonnen befahren werden.

Zusätzlich gilt in beide Fahrtrichtungen ein Überholverbot für Lastwagen, teilte die Stadt am Freitag mit. Die entsprechende Beschilderung sei vor Ort angebracht worden. Davon sind rund 350 bis 700 Fahrzeuge am Tag betroffen.