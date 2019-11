Stadtgebiet Düsseldorf : Verkehrsbehinderungen durch Traktor-Demonstration

Düsseldorf Zusätzlich zur ohnehin schon angespannten Verkehrssituation in Düsseldorf erwartet die Polizei für Montag weitere Behinderungen. Dann fährt eine Traktor-Demonstration durch die Stadt.

Am kommenden Montag (25. November) finden im Zeitraum zwischen 8 und 17 Uhr in ganz NRW Versammlungen von Landwirten unter anderem in Form von Traktorkonvois statt.