Tischtennis : Omar Assar ist auf dem Weg zu seiner Top-Form

Düsseldorf Für den Ägypter, der sich als Afrika-Meister bereits für die Olympischen Spiele 2020 qualifiziert hat, ist die Borussia der Traumclub. Am Sonntag geht es gegen Neu-Ulm.

Wenn man die großen Tischtennis-Nationen denkt, denkt man nicht sofort am Ägypten. An China und Japan, klar, in Europa denkt man an Deutschland mit Timo Boll (Weltrangliste 8), an Schweden Frankreich und Portugal. Aber Ägypten? Und doch sind 15 Ägypter in der Weltrangliste aufgeführt. Der beste von ihnen ist Omar Assar (WR 34) und der spielt für die Borussia in der Tischtennis Bundesliga (TTBL). So auch am Sonntag (15 Uhr) im Arag CenterCourt (Ernst-Poensgen-Allee 58) gegen den Liga-Neuling TTC Neu-Ulm.