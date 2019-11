Kostenpflichtiger Inhalt: Wahlkampf in Düsseldorf : Strack-Zimmermann steigt an Umweltspur zu Pendlern ins Auto

Marie-Agnes Strack-Zimmermann machte am Freitagmorgen neben dem Berufsverkehr auf der Witzelstraße Wahlkampf. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat am Freitag Wahlkampf an der Umweltspur gemacht. Sie bot sich als dritte Mitfahrerin an, damit Autofahrer die Umweltspur nutzen dürfen.