Wettbewerb in Düsseldorf : Stadt sucht klimafreundliche und naturnahe Vorgärten

Düsseldorf Ein blühender Vorgarten ist nicht nur schön anzusehen, sondern hilft auch dem Stadtklima und der Umwelt. Die Stadt Düsseldorf veranstaltet jetzt zum ersten Mal einen Wettbewerb für besonders vorbildliche Vorgärten. Bewerbungen sind bis Ende Juli möglich.

Die Gewinner werden am Ende des Jahres zur Umweltpreisverleihung ins Rathaus eingeladen und ausgezeichnet. „Mit dem Wettbewerb möchte die Stadt zeigen, dass es solche Vorgärten in Düsseldorf schon gibt“, sagt der stellvertretende Leiter des Umweltamts, Ingo Pähler. Neben den positiven Umwelteffekten spiele auch die Wirkung auf das Wohlbefinden der Menschen in einer so verdichteten Stadt wie Düsseldorf eine Rolle.