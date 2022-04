Tanz in Düsseldorf : Ballettschule aus Kaiserswerth stellt Weltklasse unter Beweis

Düsseldorf Die jungen Tänzerinnen haben beim Deutschen Ballettwettbewerb zahlreiche Preise ertanzt. Jetzt dürfen sie sich sogar international beweisen.

Die Ballettschule Kaiserswerth hat beim Deutschen Ballettwettbewerb in Fürstenfeldbruck einmal mehr überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Bei dem größten deutschen Wettbewerb für private Ballettschulen errangen die 21 Schülerinnen im Alter von elf bis 20 Jahren, die in der Königsdisziplin, dem klassischen Ballett , antraten, sechs erste Plätze, drei zweite Plätze und einen dritten Platz. Als Solistinnen überzeugten Lea Liesenfeld (15), Blanca Gabrisch (16) und Lea Koltermann (20). Alle Tänze hatte Katrin Hansen, die gemeinsam mit Eva Grobstas-Mayer die Ballettschule Kaiserswerth leitet, choreografiert und einstudiert.

„Die Freude war riesengroß, besonders, wenn man bedenkt, dass hinter allen eine schwere Zeit mit Lockdowns, monatelangem Online-Training und Enttäuschungen über geplante, aber dann doch wieder abgesagte Wettbewerbe und Aufführungen liegt. Ich persönlich bin unfassbar stolz, dass die Mädchen in diesen schweren Zeiten so toll durchgehalten haben“, sagt Katrin Hansen.

Seit dem Sommer hatten sich die Tänzerinnen intensiv auf den Wettbewerb, der in den letzten zwei Jahren wegen Corona nicht stattgefunden hat, vorbereitet und dafür drei bis fünf Mal in der Woche trainiert. Im Februar konnten sich die jungen Frauen dann bei einem Regionalwettbewerb für den Deutschen Ballettwettbewerb 2022 qualifizieren. Durch die zahlreichen Siege dort haben sich die Tänzerinnen nun die Teilnahme an den „World Dance Contest“, der Ende Juni im österreichischen Villach stattfinden wird, errungen. Das ist der weltweit größte Tanzwettbewerb für private Ballettschulen. Mehr als 18.000 Kinder und Jugendliche aus 40 Ländern bewerben sich in der Regel in Vorkämpfen um eine Teilnahme. Rund 4000 von ihnen dürfen dann zum Finale reisen.