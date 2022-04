Swingendes Düsseldorf : Nachwuchs für die Jazz-Rally und Rabatt für die Fans

Düsseldorf Die Schauinsland-Jazz-Rally wirft ihre Schatten voraus. Das Festival steigt am Pfingstwochenende, doch jetzt schon stehen die Gewinner des Jazz-Awards fest.

Die Gewinner des Sparda-Jazz-Awards sind Hagelslag aus Hannover (1. Platz), das Sextett Julius van Rhee (2. Platz) sowie die sechsköpfige Band Girls Girls aus Berlin (3. Platz). Eine Experten-Jury wählte aus den deutschlandweiten Bewerbungen die Preisträger aus. Die drei Bands sind auf der Open-Air-Bühne am Schadowplatz live während der 28. Jazz-Rally zu sehen. Vom 3. bis 5. Juni werden bei dem Festival 36 Bands auf 16 Bühnen auftreten und wieder für Jazz-Flair in Düsseldorf sorgen. Außerdem stellt die Destination Düsseldorf (DD) als Veranstalter der Jazz-Rally das in Aussicht: Bis zum Beginn des Festivals gibt es an jedem Sonntag für eine spezielle Band einen speziellen 10-Prozent-Rabatt. Los geht es an diesem Sonntag mit der entsprechenden Ermäßigung auf die Tickets für Avishai Cohen.