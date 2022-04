Düsseldorfer Verein : Die Gerresheimer Bürgerwehr feiert 66. Geburtstag

Düsseldorf Die beiden Präsidenten Marco Schmitz und Christian Imkamp wollen am Sonntag gemeinsam moderieren und neue Ideen für den großen Karnevalsverein entwickeln.

(ujr) Mit 66 Jahren fängt das Leben bekanntlich erst an, und dieser Satz gilt nicht nur für Menschen, sondern offenbar auch für Vereine. Die Gerresheimer Bürgerwehr feiert ihren närrischen 66. Geburtstag am Sonntag im Hof der Schumacher Brauerei an der Oststraße. Die Karnevalsgesellschaft gehört mit rund 400 Mitgliedern zu der größten ihrer Art in Düsseldorf und hat ein Novum aufzuweisen: Als einzige KG in der Stadt hat sie zwei Präsidenten. Als Stephan Friedel vor einem Jahr nach 14 Jahren das Zepter weiterreichen wollte, waren Marco Schmitz und Christian Imkamp für den Vorstand schnell zwei mögliche Nachfolgekandidaten. Das Amt eines Vizepräsidenten sollte eingeführt werden. Dann entschlossen sich die beiden jedoch, das Amt gleichberechtigt auf zwei Schulten zu verteilen.