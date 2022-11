Düsseldorfer Varieté-Direktor : Roncalli-Gründer Bernhard Paul stellt seine Autobiografie vor

Düsseldorf Pünktlich zu seinem Theater-Jubiläum hat Bernhard Paul seine Lebensgeschichte veröffentlicht. Welchen Umwege der Düsseldorfer Varieté-Direktor ging, bis er endlich als Clown Zippo sein konnte

Es ist eine Zeitreise gespickt mit zahlreichen Anekdoten, auf die der Zirkusdirektor, verheiratet mit seiner großen Liebe Eliana („Elli“) Larible und Vater von drei Kindern, den Leser mitnimmt. So wollte der kleine Bernhard schon als Junge zum Zirkus und als Clown in der Manege auftreten.

Kultur in Ratingen : Tragödchen trifft Tango und Bach in St. Peter und Paul

Jahrelang war er auf Tournee mit Elli und den Kindern – erst zu fünft in einem geräumigen Wagen. Dann zogen Vivi, Adrian und Lili langsam in eigene Zirkuswagen, ein Kind nach dem anderen. Der stolze Vater berichtet auch, wie das Trio auf eigene Initiative Teil von Roncalli sein wollte. Was für ein Glück, „es muss ja weitergehen“.

Vivi ist viel unterwegs auf der Suche nach den besten Akrobaten. Adrian leitet das Apollo Varieté in Düsseldorf, und Lili hatte mit 15 Jahren ihren ersten großen Auftritt als Artistin. Und so wie die Eltern lieben sie, was sie tun. „Wirklich anstrengend sind doch jene Dinge, die man nicht gerne macht“, sagt Bernhard Paul – dabei sieht er nicht so aus, als ob er plant, damit bald aufzuhören.