Zuerst Flug 24 Stunden zu spät, dann Koffer weg, dann vier Monate Warten : Service Albtraum Lufthansa

Mit keiner anderen Airline fliegen die Deutschen mehr - aber auch nirgends gibt es mehr Ärger als bei Lufthansa. Foto: dpa/Boris Roessler

Düsseldorf/Frankfurt Eine Familie will nach Las Vegas: Der Flug startet 24 Stunden zu spät und ab einem anderen Airport, dann ist das Gepäck vier Tage weg, Bitten um Entschädigung werden vier Monate nicht beantwortet.

Wie geht es der Lufthansa? Satte Tarifabschlüsse wurden in den letzten Monaten getätigt, die Piloten kassieren im Monat knapp 1000 Euro mehr pro Kopf. Das Unternehmen verdient immer besser – der Aktienkurs stieg im letzten Jahr um 20 Prozent, die letzten Staatskredite werden getilgt. Passagiere können dagegen keineswegs so happy sein: Die Preise für Tickets gehen um 23 Prozent hoch, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr. „Wir haben den Krisenmodus hinter uns gelassen.“

Mit dem Service geht es bei Deutschlands führender Airline gleichzeitig eher bergab.

Wie ernst die Lage ist, erlebte nun das Düsseldorfer Ehepaar Jochen und Nicole Wagener. Am 25. Juni wollten sie mit ihren zwei Kindern von Frankfurt nach Las Vegas in den sonnigen Südwesten der USA jetten. Doch 30 Minuten vor Start wurde der Flug annuliert, nach langer Wartezeit in der Hotline gelang es ihnen, einen Ersatzflug 24 Stunden später ab München zu bekommen.

Eher lockte steckte die Familie weg, dass sie nur in der Economy-Klasse statt der gebuchten Premium Economy saßen, weil ja die in den USA geplante Rundreise lockte. Doch nach der Landung kam das böse Erwachen: „Die Koffer fehlten, wir mussten uns neue Sachen kaufen, wir mussten die komplette Rundreise ändern, weil wir ja erst einmal auf die Koffer warten mussten“, sagt Jochen Wagener, ein Marketingmanager. Er ergänzt: „Als die Koffer fehlten, wir die ersten fünf Hotels stornieren mussten und wir einige Stationen unserer Rundreise nicht sehen konnten, waren meine Kinder und meine Frau nahe am Nervenzusammenbruch.“

Umso schöner waren dann viele Einblicke in die Wüstenlandschaft, auch die Rückreise verlief halbwegs gut.

Schwierig war dann aber der Ärger, um Schadenersatz nach dem Reisechaos zu erhalten. Um die von der EU vorgeschriebene Standardentschädigung für Verspätungen zu erhalten, schaltete Wagener eine der üblichen Klagefirmen wie Flightright oder Passangersfriend ein – das hatte allerdings den Nachteil, dass die Anwaltsfirma rund ein Viertel der Erstattung für sich kassierte.

Skuril war dann aber, wie langsam Lufthansa auf die zwei Schadenersatzbitten für das viertägige Warten auf die Koffer sowie auf das „Downgrading“ bei der Buchungsklasse reagierte. Am 1. Juli hatte Jochen Wagener die standardmäßige Entschädigung erbeten, wenn Reisende sich wegen fehlenden Koffern notdürftig mit Kleidung und Waschsachen versorgen müssen, am 6. Juli bat er darum, einen Teil des Ticketpreises erstattet zu bekommen, weil die Familie ja in eine weniger gute Klasse wechseln musste, um überhaupt mitzukommen. Aber mehr als vier Monate kam keine Antwort.

„Außer der automatischen Bestätigung, dass die Beschwerden bei der Lufthansa eingegangen sind, haben wir seitdem keine Antwort erhalten, auch nicht auf Nachfrage per Mail am 01.09. und 24.09., sowie auf ein Einschreiben Anfang November mit Fristsetzung zum 13.11.2022“, sagte er nun Mitte November. Auch eine Reihe an Anrufen sei erfolglos gewesen.

Erst als unsere Redaktion bei Lufthansa anfragte, ob es wirklich möglich ist, dass auf nachvollziehbare Beschwerden eine so lange Zeit nicht einmal geantwortet wird, reagierte der Konzern. „Wir entschuldigen uns bei den Gästen ausdrücklich für die entstandenen Unannehmlichkeiten und werden uns zeitnah bei der Familie melden“, erklärte Lufthansa in einer Mail. Es sei zwar grundsätzlich der Anspruch des Unternehmens, „immer möglichst schnell auf Kundenanfragen zu reagieren.“ Man habe auch das entsprechendes Personal aufgestockt. Doch die Krise ist noch nicht überwunden: „Es kann unter Umständen aktuell aufgrund der vielen Anfragen vereinzelt zu längeren Wartezeiten kommen.“

Familie Wagener freut sich natürlich, dass nun wohl geholfen wird, doch sie sind alles andere als ein Einzelfall. So finden sich beim Online-Portal „Trustpilot“ viele Berichte über miesen Service bei Lufthansa. „Flug nach Sizilien wurde acht Stunden vor Abflug storniert. Fünf Monate danach warten wir immer noch auf Entschädigung“, lautet ein Eintrag vom 16. November.

„Lufthansa bereichert sich über annullierte Flüge, es wird einfach der Erstattungsbetrag gekürzt und auf Mails oder schriftliche Beschwerden reagiert man mit Blabla-Mails oder gar nicht“, schreibt ein anderer Kritiker.“ Hat man Fragen oder eine Reklamation sitzt man teilweise bis zu 2 Stunden in einer Warteschleife, mit Musik, welche einem nach spätestens 30 Minuten aggressiv macht“, ergänzt eine andere Person. Und schon im August 2021 berichtete der „Spiegel“ in einem kurzen Bericht: „Die Passagierzahlen steigen wieder, doch das bringt auch Probleme: Bei Deutschlands größter Airline hängen Fluggäste mitunter mehr als eine Stunde in der Warteschleife.“

Selbst Vorstandschef Spohr hat bereits eingeräumt, dass das Unternehmen und die ganze Branche während der Corona-Krise eventuell zu stark Personal gekürzt haben. Wie stark die Beschwerden in der ganzen Branche hochgehen, registriert auch die in Berlin tätige Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP), an die sich frustrierte Kunden aller Verkehrsunternehmen wenden können Von 2020 war die Zahl der Eingaben zwar von 41.000 auf knapp 16.000 zusammengeschrumpft, weil wegen der Corona-Krise nur noch wenig gereist wurde, aber nun steigen die Fallzahlen. „Mehr als 4000 Beschwerden kamen im September und Oktober jeweils rein“, sagt Christof Berlin, Leiter der SÖP.