Zu wenig Personal an den Kontrollstellen : Sicherheitsfirma muss sogar Flughafen um Hilfe bitten

An den Luftischerheitskontrollstellen fehlt weiterhin Personal. Foto: dpa/Uwe Anspach

Exklusiv Düsseldorf Der Düsseldorfer Flughafen kommt nicht zur Ruhe. In einem internen Aushang wird kurzfristig Personal für die Sicherheitskontrollstellen am Freitag gesucht. Wie viel Geld die Aushilfskräfte dafür bekommen sollen und warum Verdi darin einen Offenbarungseid sieht.

Die Probleme an den Sicherheitskontrollen am Düsseldorfer Flughafen setzen sich auch in der Winterzeit fort – und das trotz deutlich gesunkener Fluggastzahlen. Nun bittet die private Sicherheitsfirma, die im Auftrag der Bundespolizei tätig ist, den Airport sogar kurzfristig um personelle Unterstützung. In einem Aushang, der am internen schwarzen Brett des Flughafens hängt, wird um zusätzliche Kräfte gebeten. Das Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, trägt die Überschrift „Unterstützung weiterhin nötig – erneut Wannenrückführer gesucht“ – und die hofft der Dienstleister offensichtlich beim Flughafenpersonal zu finden.

Demnach werden für Freitag (18. November) für die Zeit von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr Aushilfskräfte benötigt – insgesamt zehn Wannenrückführer. Für eine geleistete Schicht erhält jeder 280 Euro brutto. Dem Aufruf zufolge dürfen sich nur Flughafenmitarbeiter melden, die an diesem Tag vorher oder nachher nicht regulär arbeiten müssen. Außerdem sei eine Absprache mit dem jeweiligen Vorgesetzten nötig. „Eine Einweisung beziehungsweise ein entsprechendes Briefing findet direkt vor dem Einsatz statt – durch den Dienstleister“, heißt es in dem Aushang.

Für die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die die Interessen der Luftsicherheitskontrolle vertritt, ist damit das Maß endgültig voll. „Das ist ein Offenbarungseid und bestätigt unsere schlimmsten Befürchtungen“, sagte Verdisekretär Özay Tarim. „Dass es das Unternehmen trotz des Winterflugplans, bei dem nicht ansatzweise so viel Andrang herrscht wie in den Herbst- oder Sommerferien, ist nicht mehr zu entschuldigen und lässt für kommendes Jahr Schlimmes befürchten, sprich ähnliches Chaos wie wir es in diesem Jahr gesehen haben – und nichts von der versprochenen Besserung“, so Tarim.