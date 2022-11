Kultur in Ratingen : Tragödchen trifft Tango und Bach in St. Peter und Paul

Ratingen Werke von Bach und Piazzolla erklingen am Donnerstag, 17. November, ab 20 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul. Das Tragödchen Ratingen flankiert mit Wortbeiträgen.

() Mit dem Programm „Tango und Bach“ werden der Berliner Bandoneon-Musiker Klaus Gutjahr und der Organist der Pfarrkirche Ansgar Wallenhorst am Donnerstag, 17. November, ab 20 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul das Publikum verzaubern und mit Kompositionen von Johann Sebastian Bach und Astor Piazzolla verwöhnen. Unvergesslich bleibt vielen Ratingern die „Nacht der Sinne“ in der Pfarrkirche St. Peter und Paul, in der Klaus Gutjahr zusammen Ansgar Wallenhorst schon einmal ein vielen unvergessliches Konzert gegeben hat.